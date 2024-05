Leijonien painajaisessa yllättävä tausta – Tshekin NHL-sankari hymyili ja kuittasi suomeksi

– Hyvä peli meiltä. Saimme vahvan startin eli juuri sitä, mitä toivoimme. Tiesimme, että Suomi kyttää meidän virheitämme ja he ovat erittäin hyviä siinä. He ovat voittaneet useita mestaruuksia ja tiesimme, että meillä on kova vastus vastassa. Olen iloinen, että nappasimme kaksi pistettä ison yleisön edessä. Hieno startti meille, Dostal riemuitsi.