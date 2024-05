Leijonien MM-taipaleella toistuu taas hyvin tuttu ilmentymä – väkivahva ketju päätyi ”ryöstön” kohteeksi

Leijonien tämän kevään MM-taipaleella nähdään nyt varsin tuttu näky. Suomen nelosvitja on ollut joukkueen parhaimmistoa jo useissa kisoissa.

Nyt Pakarinen on kantanut maajoukkueuransa päättäneen Anttilan jättämää aukkoa.

Ketjun salaisuus on: keep it simple, eli suomeksi: vedetään yksinkertaisesti.