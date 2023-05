Leijonien MM-puolivälierävastuksesta suuria viitteitä – kaksi jättimaata tyrkyllä Suomelle

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

B-lohkon voitto on siis puhtaan saldon kasanneen Sveitsin heiniä. Kari Jalosen valmentama Tshekki menettänee kakkospaikkansa ainakin hetkellisesti maanantaina Kanadalla, joka kohtaa Norjan. Tshekki ja Kanada kohtaavat vielä päätöspelissä, jossa ratkaistaan lohkon kakkossija.

Tuo sija on Leijonien kannalta merkityksellinen, sillä Suomi on hyvin todennäköisesti Tampereella käytävän A-lohkon kolmonen, joka kohtaa B-lohkon kakkosen puolivälierässä. Lohkoa sunnuntain pelien jälkeen johtava USA ei voi pudota enää kakkospaikkaa alemmas, ja kun toisena oleva Ruotsi karkaisi Suomelta tavoittamattomiin jo maanantain Tanska-voitolla, Leijonat on hyvin todennäköisesti kolmas.