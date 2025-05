Leijonien maalitykki Eeli Tolvanen joutui muovaamaan pelityyliään NHL-unelmansa eteen – siviilielämästä koskettava tarina

Kovana maalitykkinä huippulahjakkuudeksi noussut Eeli Tolvanen on joutunut uransa aikana muovaamaan pelityyliään monipuolisempaan suuntaan.

Tolvanen nousi ryminällä suomalaisen kiekkokansan tietoisuuteen kaudella 2017-18., kun juniorisarja USHL:ssä pelannut Tolvanen hyppäsi 18-vuotiaana KHL:ään Jokerit-paitaan. Nuorukaisen jälki oli tuhoisaa.

Tolvanen teki KHL:ssä 49 ottelussa 19 maalia, edusti Leijonia talviolympialaisissa, piipahti KHL-kauden jälkeen NHL:ssä ja kruunasi kautensa Leijonien MM-ryhmässä.

Upean debyyttikauden jälkeen Tolvanen on hakenut paikkaansa pelaajana tavoitellessaan läpimurtoa NHL:ään.

Nyt, noin seitsemän vuotta myöhemmin, on Tolvanen löytänyt roolinsa NHL-seura Seattle Krakenin riveistä. Vaikka pelityyli on vuosien varrella muovautunut, on rakkaus maalintekoon säilynyt voimakkaana.

– Minä rakastan maalintekoa. Onhan se itselle nuoresta lähtien ollut sellainen juttu, mitä on pystynyt tekemään. On ollut uran aikana vaikeampaa ja pitänyt ehkä muuttaa peliä, mutta kun pääsee kaukaloon, niin totta kai sinne lähdetään niitä maaleja tekemään, Tolvanen kuvailee.

Seattlessa Tolvasesta on muovautunut monipuolinen 20 maalin NHL-hyökkääjä, joka pystyy tuloksentekoon ja auttamaan joukkuettaan myös muilla avuilla.

– Pitää olla vähän sellainen varasuunnitelma, että jos maaleja ei tule, niin pitää jollain toisella tapaa auttaa joukkuetta. Jokaisella on varmaan omia juttuja, joita pystyy tuomaan. Itsellä se on ollut karvauspelaaminen ja fyysinen pelaaminen, Tolvanen sanoo.

