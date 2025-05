Leijonien lohkossa vallanvaihto

Kanada siirtyi torstai-iltana Leijonien A-lohkon kärkeen. Se kaatoi perässä roikkuneen Itävallan maalein 5–1. Herningissä Tshekki hölkkäsi Unkarin yli numeroin 6–1.

Itävaltaa voidaan tituleerata tässä vaiheessa MM-turnauksen tsemppariksi. Se on taistellut Suomea, Ruotsia ja nyt Kanadaa vastaan suoraselkäisesti, mutta ei ole saanut näistä peleistä altavastaajana raavittua pistettäkään. Tänään se oli tuloksellisesti kauimpana onnistumisesta.

Torstai-iltana Itävalta meni avauserässä johtoon, vaikka Kanadan tähtisikermä rummutti periodin laukaukset 23–3.

Toisessa erässä pohjoisamerikkalaisilla helpotti. Nathan MacKinnon teki ensin ylivoimamaalin 22 minuutin kohdalla. Sama mies vei maansa johtoon ajassa 33:10. Coloradon tähti on tehnyt nyt neljä maalia kuluvassa MM-turnauksessa. Maalipörssin kärjessä on Suomen Eeli Tolvanen kuudella osumallaan.

Päätöserässä Travis Konecny, Will Cuylle ja Sidney Crosby mukavoittivat loppulukemia maaleillaan.

Kanada otti A-lohkon kärkipaikan nimiinsä Ruotsilta. Sillä on täydet 12 pistettä Tre Kronorin tapaan. Leijonat on nyt kolmantena kahdeksalla pisteellä. Itävallalla on kaksi pistettä, sillä se voitti Slovakian rankkareilla maanantaina.

Herningissä hallitseva maailmanmestari Tshekki murjoi nousija-Unkarin mattoon lukemin 6–1. Bostonin supertähti David Pastrnak tehoili 2+1.

Tshekki on B-lohkon kärjessä. Sillä on neljästä ottelusta yhtä vaille kaikki pisteet, eli 11. Unkarilla on kolme pistettä, sillä se yllätti Kazakstanin.