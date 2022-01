Ruotsissa kiekkokohu: Loukkaantunut pelaaja makasi jäällä 20 minuuttia odottaen ambulanssia – "Tässä on kyse elämistämme"

Tämä herätti kritiikkiä Ruotsissa. Miesten SHL:ssä ambulanssin tulee olla pelipaikalla jo vähintään tunti ennen ottelua. SDHL:ssä vaatimuksena on terveydenhoidon ammattilaisen läsnäolo.

– Ymmärrän, että (sarjojen) olosuhteet ovat hyvin erilaiset, mutta kun kyse on terveydenhuollosta, eroa ei saisi olla. Loppujen lopuksi tässä on kyse elämistämme. On hyvä, että tämä aihe nostetaan esiin.