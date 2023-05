Leijonat-legenda häärää jättimäisen MM-sensaation taustalla – koko maa sekosi yllätyksestä: "Aivan jäätävä karnevaali"

MM-välierät lauantaina 27.5. klo 14.20 Kanada-Latvia ja 18.20 USA-Saksa. Ensimmäinen studio C Moressa jo klo 13.30!

Latvia esiintyy lauantaina ensimmäistä kertaa MM-kisojen välierissä. Saavutus on kiekkomaalle valtava pelaajia ja kansalaisia myöten.

– Heistä näkee, kuinka paljon tämä merkitsee heille ja koko maalle. Ei tässä puhuta enää pelkästään jääkiekosta, vaan tämä menee isompiin asioihin. Vaikka tämä on vain jääkiekkoa, tämä on niin suuri juttu. Nämä eivät ole koskaan olleet tuolla (välierissä).

– Se tekee urheilusta niin mahtavan. Nyt olemme me ja Saksa neljän joukossa. Onhan tämä nyt ihan jäätävää. Jos joku olisi kysynyt, laitatko rahaa pantiksi, että olette neljän joukossa, en varmasti olisi laittanut. Nyt ollaan. Tämä on jäätävää, Nummelin hekumoi.

Latvian turnaus käynnistyi takkuillen, kun se hävisi kaksi ensimmäistä MM-otteluaan Kanadalle ja Latvialle. Tästä alkoi kuitenkin nyt kuuden ottelun mittaiseksi venynyt voittoputki, jonka aikana on kaatunut niin Sveitsin kuin Ruotsikin.

Huiman sensaation taustalla on uskomaton yhteishenki.

– Ollaan kasvettu yhteen. Joukkue osoitti, että on oikeasti valmis ottamaan kiekon naamaan ja tekemään sen, mitä pyydetään ja hyväksymään roolin, joka ei välttämättä ole sama kuin omassa joukkueessa, Nummelin kertoo.

– Kyllä mä luulen, että joka ikinen laiva ja lento on varattu täysin loppuun. Täältä lähtee satavarmasti niin paljon ihmisiä kuin pystyy. Jos he eivät pääse halliin sisään, he tekevät jonkun studion jonnekin, Nummelin vakuuttaa.