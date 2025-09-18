Robert Helenius ilmoitti torstaina Uusimaa-lehdelle lopettavansa nyrkkeilyuransa.
Raskaassa sarjassa iskevän Heleniuksen kahden vuoden toimintakielto dopingrikkomuksesta päättyi torstaina, ja samalla hän kertoi ryhtyvänsä porvoolaisen Nordic Nightmare Boxing -seuran päävalmentajaksi.
Heleniuksen viimeiseksi ammattilaisotteluksi jäi tyrmäystappio Anthony Joshualle elokuussa 2023. Helenius antoi positiivisen näytteen vapaaehtoisessa dopingtestissä päivää ennen Joshuan kohtaamista ja joutui myöhemmin toimintakieltoon.
Pienen takaportin hän jättää auki sille, että iskisi vielä joskus yksittäisessä ottelussa.
– Jos tulisi jokin oikein hyvä tarjous kiinnostavasta ottelusta, niin katsotaan sitten siltä kantilta, Helenius sanoi Uusimaalle.
Helenius ylsi amatöörinä EM-hopealle ja ammattilaisena kahdesti Euroopan mestariksi. Hän voitti 37 ammattilaisottelustaan 32.
Helenius vihjasi jo huhtikuussa Iltalehdelle, että nyrkkeilyura on luultavasti loppumassa.