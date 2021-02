Lehti: New Yorkissa leviää uusi huolestuttava koronavirusmuunnos

Asia selviää kahdesta erillisestä tutkimuksesta, joita ei ole vielä vertaisarvioitu tai julkaistu tieteellisessä julkaisussa. Asiantuntijoiden mukaan tutkimusten tulosten yhtenäisyys viittaa kuitenkin siihen, että tieto uuden muunnoksen leviämisestä on todellinen.

Kalifornian teknillisen korkeakoulun Caltechin tutkijaryhmän tekemän tutkimuksen mukaan muunnos havaittiin New Yorkissa marraskuussa otetuista näytteistä. Yhteiseen tietokantaan helmikuun aikana lisätyistä New Yorkista otetuista geeninäytteistä noin joka neljäs on uuden muunnoksen mukaisia.