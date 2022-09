Legendaarinen laite lähtee yllättäen Linnanmäeltä: "Monien suosikki"

– Kieputin on iloisesti pyörittänyt Linnanmäen huvittelijoita vuodesta 1994 lähtien. Nyt on tullut kuitenkin aika jättää jäähyväiset tämän nostalgisen huvipuistolaitteen kieputuksille, Linnanmäen Facebook-sivuilla kerrotaan.

Uusi laite tilalle

Linnanmäen mukaan Kieputtimen tilalle on tulossa uusi laite, jolle tarvittiin puistosta tilaa. Uusi laite avataan Kieputtimen paikalla kaudella 2024. Huvipuisto ei vielä kerro tarkemmin, millaisesta laitteesta on kyse.

– Kieputin on yksi Linnanmäen klassikkolaitteista, joka on viihdyttänyt asiakkaita huvipuistossa jo 28 vuoden ajan. Kieputin onkin monien huvipuistokävijöiden suosikkilaite. Nyt on vielä hyvin aikaa saapua Kieputtimen viimeisille kieputuksille, ja kokea vielä kerran nostalgiset pyöritykset vaikkapa Valokarnevaalien upeassa valaistuksessa, sanoo Linnanmäen huvipuiston toimitusjohtaja Pia Adlivankin huvipuiston tiedotteessa.