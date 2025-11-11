Jääkiekkoilija Leevi Selänne on liittynyt Suomi-sarjassa pelaavan Järvenpään Haukkojen ryhmään.
Leevi Selänne, 25, sai alkukaudesta Mestis-seura Joensuun Kiekko-Pojissa vyölleen vain yhden ottelun. Suomi-sarjassa pelaava Järvenpään Haukat kertoo Selänteen liittyneen tänään tiistaina joukkueen vahvuuteen hakemaan loppukaudelle vakituista pelipaikkaa.
– Hänet nähdään tositoimissa jo heti lauantaina, kun Muik Hockey saapuu vieraaksi Järvenpäähän, Haukat viestittää.
Suomi-sarja on Suomen kolmanneksi korkein sarjataso. Lauantaina on luvassa kärkikamppailu, sillä Haukat on sarjakärjessä ja sen kohtaava uusikaarlepyyläinen Muik Hockey toisena.
Viime kaudella Selänne pelasi Ruotsin neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla Ockelbo HC:ssa. 32 otteluun syntyi 24 (15+9) tehopistettä.
Kaudella 2023–24 Selänne kiekkoili Kajaanin Hokin Mestis-joukkueessa. 23 runkosarjamatsia toivat tuolloin tilille neljä (2+2) pinnaa.
Leevi Selänne on jääkiekkolegenda Teemu Selänteen poika.