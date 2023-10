Lauri Tähkän seksuaalirikossyytettä käsitellään jälleen käräjäoikeudessa – artisti ei itse saavu paikalle

Muusikko Lauri Tähkää syytetään pakottamisesta seksuaaliseen tekoon ja asian toinen istuntopäivä on perjantaina 6. lokakuuta Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa Hämeenlinnassa.

Istunto on merkitty salaiseksi, kuten seksuaalirikoksissa on usein tapana. Myös jutun esitutkintamateriaali on määrätty kokonaan salaiseksi.