Lauri Ratia on yritysten ihmepelastaja – Stockmannia auttaessaan hän vietti viikon asiakkaiden parissa: "Jos ylin johto ei tiedä mitä lattialla tapahtuu, niin ei se osaa tehdä oikeita päätöksiäkään"

Ratia kertoi MTV Uutisaamussa, että mikä tahansa yritys on pelastettavissa, jos liiketoiminnan ydin vain on kunnossa.

Ratian mukaan yritysten pelastamisessa on tärkeintä kasata hyvä tiimi sekä yhtiön sisältä että täysin sen ulkopuolelta. Taloudelliselta kannalta säästäminen ei ole ainoa asia, mikä pitää ottaa huomioon.

– Kaikkein tärkein asia on, että pääsee suoraan asiakaskohtaamiseen ja on mahdollista paremmin ymmärtää itsekin, että mitä siinä lattialla todella tapahtuu. Välimatka kuitenkin toimitusjohtajasta sinne lattiatasolle on nykyään aika lyhyt. Jos ei toimitusjohtaja, ylin johto, tiedä mitä lattialla tapahtuu, niin ei se silloin osaa tehdä oikeita päätöksiäkään, hän huomauttaa.