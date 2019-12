Laura Huhtasaaren tviittikohu sai päätöksen – Oikeuskansleri: Tamperelaiskoulu ei toiminut väärin "vihapuhetta lietsovan" julisteen tapauksessa

Maahanmuuttoa käsittelevässä, sosiaalisessa mediassa julkaistussa julisteessa luki "Suomeen vai kuoleen". Suomeen-sanan alla on presidentti Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston (vihr.) kuvat ja kuoleen-sanan alla Huhtasaaren ja Jussi Halla-ahon (ps.) kuvat. Välissä on kuva veneestä, joka on äärimmilleen täynnä ihmisiä. Huhtasaari sanoi tviitissään, että peruskouluissa ja lukioissa "kannustetaan vihaan" demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan.