Laulaja Kelis, 43, ja Ghostbusters-tähti Bill Murray, 72, viihtyvät yhdessä

Laulaja Kelis , 43, ja Ghostbuster s-näyttelijä Bill Murray , 72, ovat romanssin pyörteissä. Murray oli viime viikonloppuna Lontoossa katsomassa Kelisin esiintymistä, ja hän on ollut paikalla myös muissa viimeaikaisissa esiintymisissä. Pari poseerasi yhdessä Lontoossa myös takahuonekuvassa .

Lähteiden mukaan pari oli yhdessä samassa hotellissa, ja he ovat lähentyneet jo jonkin aikaa ensimmäisen tapaamisensa jälkeen.

– Heillä molemmilla on ollut myös suhteellisen äskettäisiä suruja, ja heidän välillään on yhteinen side. Mikä tahansa onkin yhdistänyt heidät, ja kuinka epätodennäköiseltä se näyttääkin, he ovat molemmat sinkkuja ja pitävät hauskaa melko suuresta ikäerosta huolimatta, lähde kertoi Kelisin ja Murrayn suhteesta.