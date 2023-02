Laulaja Ilta muuttaa aviomiehensä kanssa takaisin Suomeen kesällä

View this post on Instagram

– Muutamme takaisin heinäkuun lopussa, mutta seilaan tätä väliä koko ajan. On aikakausia, kun teen keikat Suomessa.

View this post on Instagram

Vuodelle 2023 Iltan sana on määrätietoisuus.

– Elämässä tärkeää on visio, koska kun sen on asettanut, niin on helppo mennä sitä kohti myös silloin, kun ei tunnu siltä. Ajattelin, että tänä vuonna haluan saada paljon aikaan musiikillisesti ja kirjoittaa elämäni parhaimpia kappaleita. Tänä vuonna painan niin kovaa kuin pystyn terveissä rajoissa.