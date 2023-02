Tälle artistille Alma haluaisi ehdottomasti tehdä musiikkia: "Olen muutaman ihmisen päässä"

On yksi artisti, jolle Alma haluaisi erityisesti tehdä musiikkia. Ajatus on ollut mielessä jo pitkään.

Almalle on eritysesti jäänyt erään artistin kohtaaminen mieleen Ruotsissa, jossa hän teki viime vuonna toista albumiaan.

– Siellä studiolla teki samaan aikaan albumia Robyn. Tapasimme niin, että hän kuuli viimeisimmän sinkkuni Hey mom hey dad ja hän tuli sanomaan, että tuo on sairaan magee biisi. Että jatka tällä tiellä. Juttelimme koko illan, joimme yhden viinipullon ja fiilistelimme musiikkia. Olen tavannut isoja tähtiä, mutta Robyn on minulle yksi tärkein musiikintekijä. Hänen popmusansa on täydellistä, Alma kertoi.