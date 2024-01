Laulaja Almasta kertovan dokumenttielokuvan traileri julkaistiin

Laulaja Alman eli Alma-Sofia Miettisen elämä nähdään pian valkokankaalla. Pamela Tolan ohjaamassaa Alma – Life Must Be Beautiful -dokumenttielokuvassa nähdään arkistomateriaalia Alman lapsuudesta viimeisimpiin keikkakiertueisiin. Katsojat pääsevät näkemään intiimiä hetkiä ystäväporukan kesken uran ja julkisuuden kääntöpuolen.

– On ollu hankala pitää tätä salaisuutta sisälläni, koska ollaan kuvattu tätä niin monta vuotta, lähestulkoon koko mun elämä. Dokkari on todella raaka ja rehellinen, ja se tottakai jännittää ekstra paljon. En oo päästäny ihmisiä koskaan aikasemmin näin aidosti lähelle mua, Alma kommentoi tiedotteessa.

Alma nousi julkisuuteen kymmenen vuotta sitten Idolsista. Hän on tehnyt merkittävää kansainvälistä uraa sekä kirjoittanut biisejä maailmantähdille kuten Miley Cyrusille, Ariana Grandelle, Lana Del Reylle ja Charli XCX:lle. Lisäksi hän on työskennellyt ruotsalaisen huipputuottajan Max Martinin kanssa. Alman tunnetuimpia hittejä ovat Karma, Dye My Hair ja Chasing Highs.