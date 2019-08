Laukaassa viritellään salaista asetta karanneiden nautojen varalle: Eläimiä voidaan vietellä kotiin kiimaisen lehmän avulla – ”Sonneilla rupeaa hormonit hyrräämään”

Toistaiseksi naudat ovat vielä karkuteillä. Ne on kuitenkin saatu koottua yhteen. Laukaan ympäristötoimen johtaja Jukka Lappalainen kertoo, että kaikkiaan karussa olevia eläimiä on 29.

– Ne on nyt saatu koottua noin puolentoista kilometrin päässä kotitilaltaan. Tilalle on tehty aitaukset valmiiksi sillä tavalla, että se pitää tämän ryhmän sisällään, jos ne sinne saadaan, kertoo Laukaan ympäristötoimen johtaja.

Järeämmät keinot käyttöön tarvittaessa

Tilalle on aseteltu ruokahoukuttimia, joiden tuoksun toivotaan saavan naudat palaamaan kotiinsa.

– Aitauksissa on nyt viimeisen päälle hyvät ja tuoreet rehut. Melassijuomaakin on. Ajatuksena on, että jos ne saavat vainun, niin ne lähtisivät tulemaan.