Latviaan kolmen kuukauden poikkeustila koronan takia – julkiselle sektorille rokotepakko virasta pidättämisen uhalla

Kyseessä on kolmas kerta, kun Latviassa otetaan käyttöön poikkeustila koronapandemian takia. Latvian tartuntaluvut ovat nousseet ennätystasolle viime aikoina, ja sairaanhoito on vakavasti kuormittunut. Maassa on kaikkiaan todettu liki 167 000 koronatartuntaa ja tautiin on kuollut lähes 2800 ihmistä.