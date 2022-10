”Lasten tehohoidon kannalta tilanne on kriittinen" – HUS selvittää

– Lasten tehohoidon saatavuuden kannalta tilanne on kriittinen. Kyseessä on koko Suomea koskeva asia. Toisaalta ero nykytilanteen ja väestötarpeiden kannalta kestävän tilanteen välillä on ainoastaan 3-5 raskaan tehohoidon tehohoitopaikan ylläpitämiseksi tarvittava noin 20-25 tehosairaanhoitajan työpanoksen vaje, kertoo HUSin lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja Jari Petäjä.