Lasta epäillään pienen pikkusiskonsa murhan yrityksestä – ylilääkäri: "Äärimmäisen harvinaista ja hyvin poikkeuksellista"

MTV Uutisten tietojen mukaan Itä-Uudenmaan poliisilla on tutkinnassa erittäin poikkeuksellinen henkirikoksen yritys. Epäiltynä on noin 12-vuotias poika, ja uhrina on ollut hänen noin 5-vuotias pikkusiskonsa. Viime kuussa tapahtuneessa rikoksessa käytettiin teräasetta, jolla aiheutettiin tytölle hengenvaaralliset vammat.