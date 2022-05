12-vuotiasta epäillään 5-vuotiaan siskonsa murhan yrityksestä – teosta järkyttynyt lapsiasiavaltuutettu kertoo, kuinka yleistä sisarusten välinen lievempi väkivalta on

Sisarusten välinen väkivalta yleistä, mutta uutisoitu tapaus todella poikkeuksellinen

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kuvailee tapaista käsittämättömäksi ja järkyttäväksi teoksi. Hän muistuttaa, että vakavaa väkivaltaa tekevillä lapsilla on yleensä havaittu väkivaltaista käytöstä aiemminkin. Siksi pienenkin lapsen väkivaltaisuuteen on puututtava ja yhteiskunnan tuomita kaikki väkivalta ehdottomasti.

Rikosoikeudellisen vastuun raja on 15 vuotta. Sitä nuorempien lasten on Pekkarisen mukaan katsottu olevan vielä niin kehittymättömiä, että esimerkiksi kyky ymmärtää tekojen syitä ja seurauksia sekä impulssejaan on vajavainen. Näin on, vaikka alle 15-vuotias lapsi voi kokonsa puolesta aiheuttaa isojakin vahinkoja.