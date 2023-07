Lassi Etelätalo joutuu puolustamaan Suomen mestaruutta toipilaana: "Ei ole samanlaista varmaa fiilistä"

Kuukausi MM-kisoihin

Etelätalon arvokisasaldo on vakuuttava. Hän on heittänyt aina kahdeksan parhaan joukkoon. Ennen viime syksyn EM-mitalia hänellä oli neljännet sijat MM- ja EM-kisoista. Tokion 2021 olympialaisissa hän oli kahdeksas.

– Nyt ajatus on vain Kalevan kisoissa ja ensimmäinen tavoite on päästä karsinnasta finaaliin. Sen jälkeenkään ei ole sen täsmällisempää tavoitetta kuin heittää mahdollisimman pitkälle, Etelätalo kertoi asenteestaan.

– Tähän kilpailuun tuli kiire, mutta MM-kisat olisi eri juttu. Budapestiin ehtisi valmistautua kuukauden ajan, ja neljä viikkoa on aika pitkä aika.

Keihäskarsinta heitetään Budapestin MM-kisoissa 25. elokuuta ja loppukilpailu välipäivän jälkeen 27. elokuuta. Kalevan kisojen ohjelma on hankalampi. Keihään karsinta alkaa lauantaina 16.30 ja finaali sunnuntaina 17.35.

Kisaaminen parasta

Vaikeuksista huolimatta Etelätalo pääsee kilpailemaan. Ei niin valmiina kuin haluaisi, mutta hän on odottanut tilaisuutta monta viikkoa.

Kalevan kisoihin Etelätalo joutuu keskenkuntoisena, mutta kilpailu on silti yksi kesän kohokohdista.

– Kisaaminen on tämän homman paras juttu. Aina kilpaillaan, kun se on mahdollista, joten on mukava päästä taas mukaan.