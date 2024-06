Lassi Etelätalolle tuli viheliäinen vaiva – suomalaiselle historiasta etulyöntiasema

– Viimeksi on varmaan ollut Dohassa näin, että ei ole välipäivää karsinnan ja finaalin välillä. Silloin vain kaksi heittäjää paransivat tulostaan finaalissa, Etelätalo muistelee.

Etelätalon nosto on erittäin oleellinen. Peräkkäiset kilpailupäivät muuttavat koko kilpailun asetelmaa ja karsinnan rooli korostuu.

Dohan MM-kisoissa Etelätalo joutui heittämään kolme karsintaheittoa, ja hän pääsi loppukilpailuun viimeisenä tuloksella 82,26. Finaalissa hän paransi tulostaan 23 senttiä ja oli lopputuloksissa neljäs. Toisin kävi tämän kauden suosikeilla Saksan Julian Weberillä ja Tshekin Jakub Vadlejchilla . He heittivät molemmat Dohan karsinnassa päälle 84 metriä, mutta finaalissa ei enää kulkenut. Vadlejch jäi Etelätalon jälkeen viidenneksi tuloksella 82,19 ja Weber kuudenneksi tuloksella 81,26. Etelätalon lisäksi finaalissa karsintaan verrattuna paransi vain Grenadan Anderson Peters , joka heitti lopulta maailmanmestaruuteen.

Rikkonainen valmistautuminen

Sen jälkeen on mennyt paremmin, joskin pienet vaivat ja sairastelut ovat kiusanneet harjoittelua.

– Vähän on ollut sairasteluja liikaa tuossa talven aikana. Leireillä vatsatauteja. Vähän tylsiä, siinä mielessä, että pääsee hyvään kuntoon, ja sitten se vähän laskee, ylös ja alas. Ei ihan sellaisia ehjiä harjoitusjaksoja hirveästi ole tullut, Etelätalo miettii.

– Syksy oli ihan ok. Vähän sairastelut vei alas, mutta keväällä on tuntunut, että on päässyt ihan hyvään kuntoon, Etelätalo kuteinkin summaa.