Lapuan kirjastossa räjähti pommi Pride-keskustelun aikana – järjestäjiä uhkailtu aiemmin: "Varastettu sateenkaarilippuja ja huudeltu tappouhkauksia"

Pommin räjähdyksen aikana Prideen osallistujat olivat kokoontuneet kirjaston viereiseen rakennukseen. Priden väki kuuli pommista seuraavana aamuna.

Sateenkaari-ihmisten paikallinen järjestö Lakeuden Sateenkaari ry uskoo, että pommi saattoi liittyä Prideen ja paikallisiin teineihin. Lapuan Pride-tapahtumasta oli aiemmin varastettu sateenkaarilippuja ja järjestäjiä oli aiemmin samana päivällä uhkailtu. Lakeuden Sateenkaari ry:n tiedottaja Julla Laurila kuvailee, että tapaus herätti yhteisössä huolta.

– Tekijät ovat meillä jo tiedossa. Lapua on pieni paikkakunta ja tieto leviää nopeasti. Kyseessä on ollut tällainen teini-ikäinen joukko, joka on piinannut aluetta pitkin kesää ja piinanneet tätä meidän tapahtumaa tosi voimallisesti. He ovat varastaneet sateenlippuja ja huudelleet meille tappouhkauksia.

Ensimmäinen Lapuan Pride

Pride-tapahtuma järjestetään Lapualla nyt ensimmäistä kertaa ja alueen oma Lakeuden Sateenkaari ry täyttää pian vuoden. Laurila myöntää, että avaus oli melkoinen jyrähdys, mutta he eivät aio muuttaa suunnitelmiaan. Pride järjestetään sovitusti.

– Onhan tämä lähtenyt aika hurjasti käyntiin. Osasimme toki odottaa, että jonkinlaista vastustusta on. Ei tietenkään osattu odottaa mitään tämän kokoluokan väkivallantekoa. Tästä ollaan nyt lähinnä tosi sisuuntuneita. Tämän takiahan Prideja järjestetään, tälle toiminnalle on ehdottomasti tilausta myös Lapualla.

Tapauksella on ollut melko yllättävä sivuvaikutus: järjestö sai lisää jäsenhakemuksia ja sateenkaariyhteisön jäsenet ovat ilmoittaneet tulevansa kauempaakin mukaan Lapuan tapahtumiin tuen osoituksena.

– Eihän tätä voi positiiviseksi jutuksi oikein sanoa, mutta kyllä vastustajilla nyt osuu tämä omaan nilkkaan. Kyllä me olemme tästä vahvempia ja aivan varmasti järjestetään näitä tapahtumia jatkossakin, koska niille on tarvetta.

Oslo ja Oodi herättivät huolta

Sateenkaariyhteisöä ovat viime aikoina koetelleet Priden aikana yhteisöä vastaan tehdyt iskut. Ensin tapahtui Oslon joukkoampuminen Priden avauspäivänä muun muassa tunnetun homobaarin edustalla ja seuraavana Helsingin Oodissa mielenosoittajat yrittivät estää drag-artistia pitämästä satutuntia lapsille. Laurila kuvailee, että tapahtumat ovat kieltämättä herättäneet huolen tapahtumien turvallisuudesta.

Pride tekee Lapualla yhteistyötä poliisien kanssa ja paikalle on tulossa järjestyksenvalvojia. Siitä huolimatta osa jäsenistä on ollut peloissaan.

– On tullut järkyttyneitä viestejä, on tullut huolestuneita viestejä siitä, uskaltaako tänne nyt viikonloppuna tulla. Olen sanonut, että kyllä uskaltaa ja melkein on suotavaa tullakin, koska on tärkeää näyttää, että kyllä täällä pitää saada olla turvallisesti oma itsensä myös Lapualla.

Vähemmistön edustajana on Lapualla ahdasta

Lapuan tyylisellä pienellä paikkakunnallakaan ei ole aivan helppoa olla sateenkaari-ihminen. Laurila kuvailee, että Lapualla konservatiiviset asenteet ovat tiukassa, vaikka muutosta onkin tapahtunut.

– Olen itse kasvanut sateenkaarinuorena Lapualla ja kyllä täytyy sanoa, että aika ahdasta on olla. Myös ihan aikuisena. Asiat ovat vähän muuttuneet siitä, kun minä olen ollut nuori mutta aika erilainen todellisuus se täällä on kuin Helsingissä.

Monilla pienilläkin paikkakunnilla on nykyään Pride-tapahtumia ja Laurila kertoo nähneensä sosiaalisessa mediassa, että pienten paikkakuntien Pridet herättävät kummastusta. Miksi pieni paikkakunta oikein tarvitsee Pride-tapahtumaa?

– Minusta se on jopa tärkeämpää. Jonkin verran kuulee, että ”miksi tullaan tänne pienelle paikkakunnalle heiluttamaan sateenkaarilippua, eihän täällä edes asu ketään?” Sateenkaarinuorena kasvaminen pienellä paikkakunnalla on hyvin erilaista, kyllä se on tärkeää.

Kirjasto teki rikosilmoituksen pommista

Kirjasto on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja poliisi on aloittanut esitutkinnan tapauksesta rikosnimikkeillä vahingonteko ja vaaran aiheuttaminen.

– Huutelijat ovat olleet samoja tyyppejä kuin he ketkä tämän pommin räjäytti, meidän järjestäjille on huudettu, että me poltetaan teidän liput ja teidät siinä mukana, tappakaa itsenne ja kaikkea tosi vihamielistä.