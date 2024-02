Lapsiperheen talo paloi Kuopiossa – syynä isän muovipussissa kuistille viemä tuhka

Syyttäjä vaati äidille ja isälle rangaistusta vaaran aiheuttamisesta ja törkeästä petoksesta. Syyttäjän mukaan he käsittelivät talon tulisijoista siivottua tuhkaa tavalla, joka aiheutti vakavan hengen tai terveyden vaaran. Lisäksi he syyttäjän mukaan salasivat vakuutushakemuksesta tuhkan käsittelyyn liittyviä seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet vahinkokorvausten saamiseen. Syytetyt kiistivät syytteet.

– Palonsyyksi on siten jäänyt ulkoinen ja ihmisestä johtunut syttymislähde, joka on tuotu tai jätetty kuistille, tuomiossa sanotaan.

Tuhkat muovipusseissa kuistille

– Hätäkeskustallenne ja palon leviämistä koskeva näyttö osoittavat, että talon asukkaat ovat olleet hädissään leviävän palon ja hengitykseenkin kulkeutuneen savun vuoksi pelastautuessaan ulos rakennuksesta. Vaara on siten ollut konkreettinen ja pahimmilta henkilövahingoilta on vältytty sen onnekkaan ja satunnaisen seikan vuoksi, että (äiti) on herännyt yöllä palaneen käryyn, tuomiossa sanotaan.