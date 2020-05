"Lapsille ja nuorille on tehtävä kriisipaketti" – Vihreät kavahtaa leikkauslistoja ja haluaa yhä satsata koulutukseen

– Tarvitaan taloudellista elvytystä, jolla Suomi nostetaan koronakriisistä. Elvytystoimilla voidaan korjata kolmoiskriisiä eli pandemia-, talous- ja ilmastokriisiä, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo puhui tänään vihreiden tiedotustilaisuudessa.

Vihreiden ajatusten mukaan ensimmäisenä on satsattava koulutukseen kaikilla asteilla.

– Oppimiserot eivät saa revetä. Lapsille ja nuorille on tehtävä kriisipaketti. Nyt on loistava paikka panostaa perhetyöhön, erityisopetukseen ja lastensuojeluun. Lastensuojelu on ottanut koronakriisissä kolauksen. Moni lapsi on jäänyt ilman luotettavan aikuisen kontaktia, Ohisalo sanoi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Koulutukseen panostaminen on tehokas tapa edistää ihmisten työllisyyttä ja sitä kautta hyvinvointia. Koulutuspolun on oltava maksuton. Toisen asteen olisi oltava maksuton. Koulutukseen on panostettava kaikilla asteilla. Varhaiskasvatuksessa on luotava hyvä valmius koulupolulle, vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela lisäsi.

Rakennuspuolella vihreät muun muassa korjaisi ja kehittäisi junaratoja, loisi uusia kävely- ja pyöräteitä ja tukisi niin pien- kuin kerrostalojen energiaremontteja.

– Sellaiset ratahankkeet, joissa kuokka voidaan laittaa suunnittelun puolesta maahan, pitäisi käynnistää. Energiaremonteissa kannustettaisiin siirtymään esimerkiksi öljylämmityksestä maalämpöön, Ohisalo sanoo.

Mitä on ensi vuoden budjetissa?

Koronakriisi lisää miljardiluokassa Suomen velkaantumista ja esimerkiksi hallituspuolue keskusta on jo puhunut syksyllä päätettävistä leikkauksista. Hallituksen sisällä on odotettavissa kovaa vääntöä, kun päätetään, miten rahaa jaetaan.

Vihreiden mielestä leikkaaminen olisi nyt virhe.

– Hyvinvointivaltio on nyt näyttänyt voimansa. 1990-luvun laman virheitä ei saa toistaa. Ihmisten syrjäytyneisyys ja ylivelkaantuminen uhkaa kasvaa ilman elvytystä. Olisi samalla nurinkurista, että ilmastotoimista pitäisi tinkiä. Muuten ilmastokriisi tulee kalliiksi. Ilmastotoimilla lisäksi synnytetään uuta työtä. Tätä on myös työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmä korostanut, Suomela sanoo.

Vihreiden näkemyksen mukaan Suomen talous kestää paremmin, jos ihmisistä pystytään pitämään huolta. Koulutuksen kautta myös työllisyyden uskotaan kohenevan.

Elvytyksen jälkeen vihreät olisi valmis tasapainottamaan taloutta esimerkiksi lisäämällä ympäristölle haitallisen toiminnan verottamista.

– Hallitusohjelmassa on linjattu esimerkiksi siitä, miten teollisuuden sähköverotusta voitaisiin laskea samalla, kun ympäristölle haitallisia verotukia purettaisiin. Näin voitaisiin vahvistaa kilpailukykyä ja vähentää päästöjä. Suomalaisista yrityksistä tulisi malliyrityksiä. Vihreille sijoituksille on kansainvälistä kysyntää, Suomela kertoi.