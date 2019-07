Lapsijengi kylvää kauhua pienessä ruotsalaiskunnassa – uhkailee jopa aikuisia seksuaalisesti: "En ole koskaan nähnyt näin nuorten lasten tekevän tällaista"

Asuinalueella kauhua kylvävä lapsijoukko on useita kertoja tehnyt väkivaltaisia hyökkäyksiä alueen asukkaita kohtaan. Joukkion sanallisesta ja fyysisestä väkivallasta ovat saaneet kärsiä niin aikuiset kuin lapset.

– En ole koskaan nähnyt, että näin nuoret lapset tekevät tällaista. He ovat laittaneet roskia ihmisten postilaatikoihin, ryöstäneet kukkia ja uhanneet lapsia ja aikuisia seksuaalisesti. Asukkaat ovat peloissaan, paikallinen poliisi Lennart Hynynen sanoo Aftonbladetille.

Vaikea puuttua

Tilanne on riistäytynyt käsistä, eikä alueella asuvat vuokralaiset uskalla enää päästää lapsiaan leikkimään pihalle.

Hynysen mukaan poliisin on vaikea puuttua asiaan, joten hän penää vastuunottoa kunnalta.

"Näin ei voi jatkua"

– Me haluamme pystyä asumaan täällä yhdessä, ja tämä asia on ratkaistava. En todellakaan halua, että ihmiset alkavat jakautumaan ”meihin ja heihin, mutta nyt näin on alkanut käydä, eräs vuokralainen sanoi lehdelle.