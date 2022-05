Lapset joutuvat palaamaan Ukrainassa kouluun miinauhan keskellä – näin suomalaisryhmä auttaa heitä paikan päällä

Siellä he ovat kiinni maansisäisten pakolaisten päivittäisessä arjessa.

Lisäksi apuna on toimitettu vettä, hygieniatuotteita, vaippoja sekä kodinkoneita, kuten pesukoneita ja jääkaappeja pakolaiskeskuksiin.

– Joskus joudutaan myös rakentamaan suihkutiloja. Avustustoiminta on aika monipuolista.

Hänen mukaansa pakolaissuojissa on 50–500 ihmistä.

Painopiste koulutukseen

Nyt Kirkon Ulkomaanapu on siirtymässä Lvivistä Kiovan pohjoispuolelle, josta Venäjä pyrki pääkaupunkiin siinä onnistumassa. Sittemmin Venäjä vetäytyi alueelta ja nyt osa asukkaista on palaamassa kotiin.

Hembergin joukkojen on määrä osallistua Kiovan alueella koulutuksen käynnistämiseen. Tiedossa on esimerkiksi koulujen uudelleenrakentamista.

– Osa kouluista on tuhoutunut kokonaan ja osa kärsinyt vahinkoja. Voidaan ihan suoraan sanoa, että kaikki koulusta on tyhjennetty ja viety mukanaan. Venäjän sotilaat ovat vieneet mukanaan ikkunoista ja ovista lähtien ja siirtäneet ne Valko-Venäjän puolelle.

Mukana on myös koulutusta, joka ei heti ensimmäisenä tule mieleen. Venäjä jätti vetäytyessään alueelle runsaasti miinoja, joita on jo raivattu. Todennäköistä kuitenkin on, että miinoja löytyy yhä.