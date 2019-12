Lappeenrantalaisperheen pikkuvauva joutui kuukaudeksi tehohoitoon Helsinkiin – perhe asuu sillä aikaa Ronald McDonaldin talossa: "Olemme saaneet olla täällä kuin kotona"

Hartikaisten vauvalla on ollut hengitysongelmia syntymästä saakka. Vauvalle leikattiin pari viikkoa sitten trakeostomia eli henkitorviavanne, jonka kautta vauva voi nyt hengittää.



– Meidän vauva on tuolla vauvateholla hoidossa. Sieltä he sanoivat, että tällainen mahdollisuus on, että päästään koko perhe samaan paikkaan olemaan ja odottelemaan, että vauva pääsee hoidosta.



Hartikaiset majoittuivat lastensairaalan läheisyydessä sijatsevaan Ronald McDonaldin Lastentalosäätiön Taloon, jossa on tänäkin jouluna ollut kymmenen perhettä. Talo tarjoaa nimellistä korvausta vastaan majoitusta pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen.



Helsingin uudessa lastensairaalassa on vaativin erikoissairaanhoito, joten perheet tulevat ympäri Suomea. Vuodesta 2002 asti toimineessa talossa yöpyy vuosittain omissa huoneistoissaan 400 perhettä.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ihan äärettömän iso apu on ollut, että me olemme voineet olla koko perhe yhdessä täällä. Meidän esikoisemme on puolitoistavuotias. Se, että olemme saaneet olla täällä kuten kotona, on ollut tosi iso juttu, toteaa Hartikainen kiitollisena.



Hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoisia

Ronald McDonaldin Talon vastaavan Leena Lehtovaaran mukaan talo on aina auki kun sairaalakin on aina auki.



– Kyllä meillä tänäkin jouluna on ollut kymmenen perhettä täällä Ronald McDonald Talolla joulua viettänyt. Sairaala on aina auki, joten meitä tarvitaan. Meillä on paljon perheitä, jotka ovat olleet useita kuukausia täällä. Paras palaute on se, että tämä on paras paikka kodin jälkeen, sanoo Lehtovaara.

Talo pyörii pitkälti lahjoitusvaroin ja vapaaehtoisten avulla. Talolla on kaikkiaan parikymmentä eri-ikäistä vapaaehtoista. Heidi Vähänikkilä on ollut vapaaehtoisena jo kuusitoistavuotta.



– Päällimmäisenä hyvä fiilis, että pystyy pienillä olemaan merkityksellinen niin monen perheen elämässä. Me ollaan tuki ja turva sairaalan ulkopuolella, kun perheiden läheiset ovat kaukana kotona. Perheet ovat päivisin sairaalassa ja kohtaavat toisiaan aamuisin ja iltaisin, sanoo Vähänikkilä.

Hartikaisten vauva on vielä kuukauden verran teholla ja sitten vuodeosastolle koko perhe päässee kotiin kesään mennessä.