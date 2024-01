Lappeenrantalaismiehiä epäillään vakavista huumausaine- ja ampuma-aserikoksista

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on tutkinut loppuvuodesta 2022 lähtien pääosin törkeistä huumausainerikoksista koostuva rikoskokonaisuutta. Joulukuussa syyteharkintaan siirtynyt kokonaisuus käsittää kymmenkunta törkeää huumausainerikosta, joissa lappeenrantalainen päätekijä ja hänen ympärilleen muodostunut henkilöpiiri on hankkinut huumausaineita levitettäväksi niin Etelä-Karjalan alueelle kuin pääkaupunkiseudullekin.

Esitutkinnan perusteella Lappeenrannassa toiminut ryhmittymä on hankkinut vuosien 2022-23 aikana yhden kilon kokaiinia, 10 kiloa amfetamiinia, kolme kiloa MDMA:ta, 30 000 ekstaasitablettia ja 27 kiloa kannabista eri muodoissa. Lisäksi ryhmittymän epäillään kasvattaneen itse Lappeenrannassa yli kuusi kiloa marihuanaa.

Tutkinnan yhteydessä poliisi on paljastunut myös lukuisia yksittäisiä huumausainerikoksia, joissa lappeenrantalaisryhmältä on hankittu kokaiinia niin sanotusti viihdekäyttöön vuosien 2020-23 aikana.

Esitutkinnan aikana on tutkintavankeudessa ollut useampia henkilöitä. Edelleenkin vangittuna on yksi Suomen ja Turkin kaksoiskansalainen ja kaksi Turkin kansalaista, joista toinen otettiin kiinni viime elokuussa Hollannissa ja luovutettiin lokakuussa Suomeen. Lisäksi useampia ulkomaalaisia epäiltyjä on edelleen tavoittamatta.