Lapissa mitattiin tämän talven alin pakkaslukema – sää lauhtunee loppuviikosta ainakin lounaassa

– Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä menee Laatokan itäpuolella matalapaine, mutta siitä ei ehkä yllä paljon sateita. Ehkä aivan itäisimpään Suomeen, Itä-Suomeen, Koillismaalle ja Kainuuseen tulee tiistai-iltana sekä keskiviikkona lumisadetta. Se on kuitenkin aika heikkoa, Parviainen kertoo.

Muualla maassa on tiistaina poutaa, sillä korkeapaine vaikuttaa edelleen varsinkin Länsi-Suomessa, missä pakkanen on kireää. Myös Lapissa on 20–30 astetta pakkasta.