Kenen reitti kulki Kuopion keskustan läpi? Yöllinen sotkija jätti jälkeensä punaista väriä ja tuhansien eurojen vahingot – "erittäin haastavaa ja kallista"

Poliisille ilmoitettiin tänään taloyhtiöiden seiniin kirjoitetuista tageista. Tutkinnassa on ilmennyt, että tageja on maalattu pitkin Kuopion keskustaa. Ensimmäiset tai viimeiset tagit on maalattu Satamakatu 16 kohdalla lähellä Väinölännimeä.