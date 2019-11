Lapin emäntänä esiintyvä Riitta ja chihuahua Eero aikovat joulukuussa ilahduttaa vanhuksia palvelutaloissa hyväntekeväisyytenä: somen ansiosta jonossa on kymmeniä paikkoja

Rovaniemellä asuva Virtanen etsi aiemmin somessa vanhuksia, joita voisi ilahduttaa koiransa Eeron kanssa. Sosiaalinen media tavoitti ihmisiä niin hyvin, että Virtasella ja Eerolla on jonossa jo kymmeniä paikkoja, joissa he tulevat vierailemaan joulukuun aikana.

Virtanen esiintyy työkseen Lapin emäntänä turisteille ja esimerkiksi polttariporukoille. Hän on huomannut työssään ihmisten ilahtuvan hänen esiintymisestään ja halusikin tarjota esiintymiselämyksen myös niille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta. Vanhukset eivät esimerkiksi voisi irtautua vanhainkodista kaupungille.

Virtasella on vastaavista vierailusta kokemusta jo aiemmin, sillä hän on toiselta ammatiltaan kosmetologi ja on käynyt tekemässä vanhuksille käsihoitoja hyväntekeväisyyskäynteinä jo aiempina jouluina.