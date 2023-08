Länsimaita halveksutaan sekasortoisessa Nigerissä, ja se avaa pelikentän maassa Venäjälle: "Wagner pyrkii täyttämään valtatyhjiön"

– On todettu, että mitä kauemmin aikaa kuluu sotilasvallankaappauksen jälkeen ilman tuloksia, se pelaa heidän puolelleen, Napola kertoo.

Länsi-Afrikan talousyhteisö Ecowas on pyrkinyt vetoamaan sotilasjunttaan maan demokraattisesti valitun presidentin palauttamiseksi valtaan. Ecowasin asettama takaraja presidentti Mohamed Bazoumin palauttamiselle valtaan umpeutui sunnuntaina. Ecowas-maiden johtajat ovat uhanneet sotilasjunttaa mahdollisella voimankäytöllä, jos se ei luovu vallasta.

Bazoum valittiin presidentiksi vuonna 2021 järjestetyissä vaaleissa, jotka olivat maan ensimmäiset demokraattisina pidettävät vaalit. Napolan mukaan EU on pyrkinyt vallankaappaukseen saakka tukemaan maan demokraattista kehitystä. Niger on yksi maailman köyhimpiä valtioita, ja maassa on osin käynnissä humanitaarinen kriisi. Ecowasin Nigerille asettamat tiukat pakotteet kurjistavat oloja entisestään.