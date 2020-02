Lännen Media: Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista tyytyväisiä Marinin hallitukseen

Kaikkien hallituspuolueiden kannattajien selvä enemmistö on melko tai erittäin tyytyväisiä hallitukseen. Sdp:n äänestäjien tuki hallitukselle on lähes yksimielinen. Varauksellisinta kannatus on keskustan ja rkp:n tukijoilla, joista hallitusta kehuu noin seitsemän vastaajaa kymmenestä. Keskustassa tosin tyytymättömiä on noin neljännes, kun rkp:ssä puolestaan samansuuruinen ryhmä ei osaa kertoa kantaansa.