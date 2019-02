Langenneen mäkikotkan pimeä puoli: Matti Nykänen tuomittiin useasti, istui kahdesti vankilassa – puukotti ex-vaimoaan, iski tuttavaa lihaveitsellä

Seiska uutisoi tänään, että legendaarinen mäkihyppääjä Matti Nykänen on kuollut 55-vuotiaana.

Viisinkertainen olympiamitalisti lopetti urheilu-uransa vuonna 1992, mutta pysyi yhtensä Suomen seuratuimpana julkisuuden henkilönä kuolemaansa saakka. Osin syynä on varmasti se, että aika siviilissä ei sujunut aina yhtä menestyksekkäästi kuin vuodet hyppytornissa.

Sormikoukku suisti raiteilta

Neljä päivää

Taas viinaa ja veitsi

Myös muita välikohtauksia

– On sellainen tunne, että olen rauhoittunut aika paljon entisestään. Saan kyllä potkua itseeni, kun on sen aika, mutta tämä vapaa-aika on enempi… Sanoisinko, että tilanne seisoo, Nykänen kommentoi MTV Uutisille vuonna 2013.