Lando Norris latasi suoraa puhetta tallipaikkansa menettäneestä tiimitoveristaan – "Ei pitäisi tuntea yhtään sympatiaa"

Ricciardolla olisi ollut sopimusta jäljellä vielä ensi kausi, mutta australialaisen heikot suoritukset tällä kaudella johtivat yhteistyön ennenaikaiseen katkaisuun. Ricciardo on MM-pisteissä vasta 12:sta ja on parhaimmillaan sijoittunut kisassa kuudenneksi. Tallikaveri Norris antoi paljonpuhuvan mielipiteensä tilanteesta.

– Minusta sinun ei pitäisi tuntea yhtään sympatiaa kenenkään kuskin kohdalla, jos he eivät ole tehneet työtään kunnolla. Ihmiset mahdollisesti vihaavat minua, koska sanon niin, Norris totesi.

Norris on tämän kauden MM-pisteissä seitsemäntenä ja on kertaalleen ajanut palkintokorokkeelle. Autoon hän ei siltikään ole tyytyväinen.

– Daniel oli vuoden alussa paljon parempi kuin minä. Se näytti siltä, että hän pystyi mennä radalle täysin luonnollisesti ja ajaa. Minusta tuntuu, että olen joutunut sopeutumaan paljon, mutta niin on myös hänkin, Norris sanoi.

Ricciardon paikan Mclarenilla uskotaan menevän F2-sarjan mestari Oscar Piastrille, joka on myös australialainen. McLaren on kertonut, että he vahvistavat kuljettajakaksikkonsa aikanaan.