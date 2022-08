Daniel Ricciardolta vahvistus huhuille: julkaisi lomakuvia F1-legendan tyttären kanssa

Ricciardo on ajanut F1-sarjassa vuodesta 2011 lähtien, mutta on pitänyt varsin matalaa profiilia yksityiselämänsä suhteen.

Nyt McLaren-kuski on kuitenkin julkaissut Instagramissa kuvakoosteen kesälomastaan. Monissa kuvissa esiintyy nuori nainen, jonka fanit tunnistivat nopeasti Heidi Bergeriksi.

– Me, Ricciardo kirjoitti ytimekkäiksi saatesanoiksi.

Heidi Berger, 25, on pitkän uran muun muassa McLarenilla, Ferrarilla ja Benettonilla tehneen itävaltalaiskuski Gerhard Bergerin tytär. Hän asuu New Yorkissa ja on työskennellyt muun muassa näyttelijänä ja mallina.