Espanjan La Ligan suurseura FC Barcelona koki sunnuntain kierroksella häkellyttävän murskatappion, kun se hävisi Sevillalle peräti lukemin 1–4.
Ottelu alkoi dramaattisella tavalla, kun Sevilla sai 13. minuutilla varsin heppoisen rangaistuspotkun. Päätuomarin päätös kuumensi FC Barcelonan tunteet.
4:47FC Barcelona raivon partaalla hämmästyttävästä rangaistuspotkupäätöksestä – Alexis Sanchez osuu
Muun muassa Arsenalista ja Manchester Unitedista tuttu Alexis Sanchez painoi pallon pilkulta sisään.
Sevillan johto kasvoi 36. minuutilla. Asialla oli Isaac Romero Bernal.
Barcelona kavensi juuri ennen taukoa, kun englantilaishyökkääjä Marcus Rashford jatkoi väkevää virettään.
Toisella puoliajalla näytti siltä, että Barcelona kömpii tasoihin, kun oranssipaidoille tuomittiin rangaistuspotku. Sitä laukomaan asettui puolalaishyökkääjä Robert Lewandwoski, joka on tullut tutuksi kovan luokan rankkariupottajana.
Tällä kertaa eteen tuli poikkeuksellinen näky, kun Lewandowski painoi pallon ohi maalista.
Video kyseisestä tilanteesta näkyy jutun yläreunasta.
Sevilla höykytti Barcelonaa pelin loppuhetkillä. Jose Angel Carmona painoi 3–1- ja Akor Adams 4–1-maalin.
Barcelona on sarjassa toisena (19 pistettä). Se jäi nyt kahden pisteen päähän kärkiseura Real Madridista (21).
Sevilla on neljäntenä (13).