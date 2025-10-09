Jalkapallon supertähti Vinícius Júniorin sauna paloi.
Real Madridin brasilialaishyökkääjä Vinícius Júniorin, 25, koti vaurioitui tulipalossa torstaina Espanjan Alcobendasissa. Palo sai alkunsa kellarikerroksessa sijaitsevasta saunasta, ja kyseinen tila paloi täysin, Marca raportoi.
Savu täytti talon kaksi kerrosta, mutta henkilövahingoilta on tiettävästi vältytty.
Vinícius Júnior ei ollut palon aikana kotonaan, vaan on Soulissa. Brasilia kohtaa Etelä-Korean huomenna perjantaina ja Japanin ensi tiistaina.
Liekit talttuivat
Hätänumeroon soitettiin kello 11:n aikaan, ja paikalle saapui kaksi palokunnan yksikköä, jotka saivat liekit taltutettua sekä tuulettivat vaurioituneet tilat.
Palon on arvioitu syttyneen sähkövian seurauksena.
Vinícius Júnioria pidetään yhtenä maailman parhaista jalkapalloilijoista.