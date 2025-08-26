Lamine Yamal, 18, esittelee uuden rakkaansa – tässä on Nicki, 25

GettyImages-2231236606
Lamine Yamal.David Aliaga/NurPhoto
Julkaistu 26.08.2025 09:33
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Jalkapallon supernuorukainen Lamine Yamal esittelee uuden mielitiettynsä sosiaalisessa mediassa.

Barcelonan kultakimpale on julkaissut Instagramin tarinat-osiossa yhteiskuvan rakkaansa Nicki Nicolen kanssa. Kaksikko juhlii Nicolen 25-vuotissyntymäpäiviä.

Argentiinalainen räppäri Nicole on seitsemän vuotta tuoretta kumppaniaan vanhempi. Muusikko on suosittu sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Instagramissa 22 miljoonaa seuraajaa. 

Daily Mailin mukaan yhteiskuva vahvistaa kaksikon suhteen. Huhut lemmestä ovat pyörineet parin ympärillä jo jonkin aikaa. Espanjalaismedia raportoi Yamalin ja Nicolen olleen läheisissä tunnelmissa esimerkiksi elokuun alussa yökerhossa.

Yamalin ympärillä on riittänyt rakkaushuhuja. Aiemmin kesällä jalkapalloilijan uumoiltiin seurustelevan espanjalaisen 30-vuotiaan somevaikuttajan Fati Vazquezin kanssa. Tämän Yamal kuitenkin kiisti.

FC Barcelonan nuori tähtipelaaja on ollut viime aikoina myös kohun silmässä. Yamalin 18-vuotisjuhlista riitti jälkipyykkiä, sillä kekkereihin oli palkattu lyhytkasvuisia ihmisiä viihdyttämään vieraita. 

Lisää aiheesta:

Futistähti Cristiano Ronaldo poseeraa tyrmäävän upean tyttöystävänsä rinnalla – kuvateksti laukaisi välittömästi spekulaatiot kihlauksestaKylie Jennerin kuvassa esiintyy mysteerimies – fanit pistivät ilmoille spekulaation uudesta rakkaudesta Miley Cyrus järkyttää fanejaan – poseeraa vihjailevasti uuden rakkaansa kanssaKovia kokenut Glee-tähti kihloihin – esittelee suurta sormustaUskomaton vartalo! Barkoviin yhdistetty povipommi keimailee bikineissä CannesissaKylie Minoguella nuorekas uusi rakas – ikäero 20 vuotta!
JalkapalloLamine YamalUrheiluLa Liga

Tuoreimmat aiheesta

Jalkapallo