Lamine Yamal, 18, esittelee uuden rakkaansa – tässä on Nicki, 25

Jalkapallon supernuorukainen Lamine Yamal esittelee uuden mielitiettynsä sosiaalisessa mediassa.
Barcelonan kultakimpale on julkaissut Instagramin tarinat-osiossa yhteiskuvan rakkaansa Nicki Nicolen kanssa. Kaksikko juhlii Nicolen 25-vuotissyntymäpäiviä.
Argentiinalainen räppäri Nicole on seitsemän vuotta tuoretta kumppaniaan vanhempi. Muusikko on suosittu sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Instagramissa 22 miljoonaa seuraajaa.
Daily Mailin mukaan yhteiskuva vahvistaa kaksikon suhteen. Huhut lemmestä ovat pyörineet parin ympärillä jo jonkin aikaa. Espanjalaismedia raportoi Yamalin ja Nicolen olleen läheisissä tunnelmissa esimerkiksi elokuun alussa yökerhossa.
Yamalin ympärillä on riittänyt rakkaushuhuja. Aiemmin kesällä jalkapalloilijan uumoiltiin seurustelevan espanjalaisen 30-vuotiaan somevaikuttajan Fati Vazquezin kanssa. Tämän Yamal kuitenkin kiisti.
FC Barcelonan nuori tähtipelaaja on ollut viime aikoina myös kohun silmässä. Yamalin 18-vuotisjuhlista riitti jälkipyykkiä, sillä kekkereihin oli palkattu lyhytkasvuisia ihmisiä viihdyttämään vieraita.