STM valmistelee lakia, jolla hoitajia voitaisiin velvoittaa töihin lakon aikana

STM:n mukaan se on saanut aluehallintovirastoilta tietoja, joiden mukaan potilasturvallisuus uhkaa vaarantua, jos suojelutyö osoittautuu riittämättömiksi keinoksi.

Suojelutyö tarkoittaa välittömässä hengenvaarassa olevien potilaiden hoitamista ja muuta välttämätöntä työtä, joka on rajattu lakon ulkopuolelle.

– STM ei ole lakon osapuoli, eikä halua puuttua neuvotteluihin millään tavalla. Mutta silloin, jos on ilmeistä, että potilasturvallisuus vaarantuisi, on julkisella vallalla vastuu varmistua siitä, että viranomaisilla on keinot turvata potilasturvallisuus, Koskela sanoo.