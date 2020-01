Lakkorikkurit eivät huoleta Teollisuusliittoa – jotkin työpaikat pyörineet työtaistelusta huolimatta

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ei kuitenkaan ole huolissaan asiasta. Hänen mukaansa lakon piirissä on noin sata toimipaikkaa, ja vain muutamissa lakko ei ole pitänyt.

– Meillä on tiedossa neljän viiden osalta, että lakko ei ole pitänyt toivotulla tavalla, hän kommentoi.

– Semmoista viestiä ei ole tullut kuin yhdeltä työpaikalta. Kyseisessä yrityksessä on useampia toimipaikkoja ja tämä, josta on julkisuudessa puhuttu, on yhden toimipaikan tilanne. Muissa toimipaikoissa näyttää olevan toisenlainen tilanne ja lakko pitää hyvin, Aalto toteaa.