STT:n näkemä luonnos: Työryhmä esittämässä lakko-oikeuteen pitkälti hallituksen haluamia kiristyksiä

Työrauhalainsäädäntöä valmisteleva työryhmä on ehdottamassa pitkälti hallituksen haluamia kiristyksiä lakko-oikeuteen, mikä ei työntekijäjärjestöille käy. Palkansaajien SAK, toimihenkilöiden STTK ja korkeakoulutettujen Akava ovat STT:n tietojen mukaan jättämässä esitykseen eriävän mielipiteen.

STT:n näkemässä viimeisimmässä työryhmän esitysluonnoksessa on vain pienehköjä lievennyksiä esimerkiksi tukilakkojen rajoittamiseen verrattuna hallitusohjelman kirjauksiin. Luonnos voi tästä muuttua, kolmikantaisella työryhmällä on kokous vielä torstaina.

Työntekijäpuolen tulkinta on STT:n tietojen mukaan alun alkaenkin ollut, että kirjauksella halutaan rajoittaa työnseisauksia eli varsinaisia lakkoja. STT:n tietojen mukaan työryhmässä keskusteltiin kuitenkin pitkään myös muista työtaistelutoimista kuten ylityö- ja vuoronvaihtokielloista.

Hiukan ulkopuolisiinkin

Käytännössä on mahdotonta rajata tukityötaisteluita niin, että ne eivät koskaan kohdistuisi muihin kuin pääriidan osapuoliin. Esitysluonnoksessa kohdistuminen pääriidan osapuoliin on siirretty osaksi suhteellisuusarviota. Mitä tarkemmin vaikutukset rajautuisivat pääriidan osapuoliin, sitä todennäköisemmin tukityötaistelu katsottaisiin lailliseksi.

Seuraamukset pysyneet

Kansantaloudellinen vaikutus vähäinen

Luonnoksessa todetaan, että työtaisteluiden lukumäärän vähenemisen kansantaloudellinen vaikutus on luultavasti hyvin vähäinen, sillä suurin osa niistä on pieniä ja rajattuja. Sen mukaan kokonaisuudessaan voidaan karkeasti arvioida, että vaikutus on joitain kymmeniä miljoonia euroja vuodessa, arviolta 10–40 miljoonaa euroa.