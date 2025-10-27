Laitilassa poliisia paennut autoilija on otettu kiinni, kertoo Lounais-Suomen poliisi.
Poliisin tiedotteen mukaan mies otettiin kiinni viikonloppuna ja häntä on kuulusteltu epäiltynä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.
Miestä epäillään lisäksi rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta sekä niskoittelusta poliisia vastaan.
Kuljettaja ei pysähtynyt poliisin merkistä, vaan lähti poliisia pakoon kasitietä kohti Raumaa. Mies on kuulusteluissa myöntänyt lähteneensä poliisia karkuun.
Takaa-ajotilanne johti sivullisen kuolemaan Laitilassa.
Pakenevan seurantatilanteessa sivullinen ajoneuvo kääntyi hälytysajossa olleen poliisiauton eteen, minkä seurauksena sivullinen kuoli.