"Lähtölasku Putinille on alkanut" – Ukrainan menestyksekäs vastahyökkäys murentaa Venäjän johtoa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan joukot olisivat syyskuun aikana vallanneet Venäjältä takaisin yli 6000 neliökilometrin verran maata Ukrainan itä- ja eteläosissa. Ukraina on viime päivinä edennyt ja Venäjä vetäytynyt varsinkin Harkovan ympäristössä.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin mukaan Ukrainan onnistunut vastahyökkäys on Venäjän presidentin Vladimir Putinin aseman ja koko hallintokoneiston kannalta ehdottoman huono uutinen.

– Se näkyy siinä, että Venäjällä on nyt ruvennut tulemaan kriittisiä äänenpainotuksia enemmän, Smith sanoo.

Putinin eroa vaaditaan jo Venäjälläkin

Parikymmentä Moskovan ja Pietarin kunnanvaltuutettua on vaatinut jo presidentti Putinin eroa, uutisoi muun muassa venäjänkielinen Meduza. Soraäänet eivät yllätä, mutta ne kertovat laajemmasta tyytymättömyydestä.

– On ollut tiedossa, ettei ihan kaikki Venäjällä ole tätä sotaretkeä hyväksynyt, mutta Venäjällä on perinne hiljaisesta oppositiosta, josta kuuluu ääniä vasta siinä kohtaa, kun asiat rupeavat menemään väärään suuntaan, Smith kertoo.

– Lopun alku on Putinin hallinnolle nyt ehdottomasti alkanut. Putin ei tule olemaan enää montaa vuotta Venäjän presidenttinä, Smith sanoo.

– Nyt on rohkeutta ensimmäistä kertaa. Sodan ensimmäisillä viikoilla oli muutama sodanvastainen mielenosoitus, sitten ihan hiljaista ja nyt alkaa nousta tällaisia merkkejä, Penttilä sanoo.

Putinin seuraajasta ei ole tietoa

Smithin mukaan Putin ja Patrušev ovat jo samaa ryhmää. Patrušev, 70, on turvallisuuspalvelu FSB:n entinen päällikkö, joka johtaa nykyisin Venäjän turvallisuusneuvostoa. Patruševia on pidetty yhtenä Putinin lähimmistä taustavaikuttajista ja hänen on kerrottu syöttävän Putinille kaikista jyrkintä lännenvastaista tietoa.