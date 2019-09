Lähteet: Trump on valmis tapaamaan Iranin presidentin – John Bolton ja Mike Pence liittoutuivat presidenttiä vastaan?

Macron: Ydinsopimus voidaan pelastaa

Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on aiemmin ehdottanut presidenttien tapaamista. Macronin mukaan tapaamisella olisi mahdollista pelastaa vuonna 2015 solmittu Iranin ydinsopimus, josta Yhdysvallat vetäytyi viime vuonna.

– Nyt presidentti on tehnyt selväksi, että hän on valmis tapaamiseen ilman ennakkoehtoja, mutta jatkamme maksimipainostuskampanjaamme, Mnuchin totesi.

Sen sijaan Iranin Ruhanin avustaja viestitti heti, että Boltonin lähtö kertoo siitä, että Yhdysvaltojen painostus on epäonnistunut. Yhdysvallat on asettanut Iranille tiukkoja pakotteita.

Hölläystä vai ei? Osa pelkää lepsua linjaa



Osa yhdysvaltalaispoliitikoista pelkää, että kovaa linjaa edustaneen Boltonin lähtö muuttaa Yhdysvaltojen suhtautumisen Irania kohtaa liian lepsuksi. Republikaanisenaattori Ted Cruz muun muassa totesi, että Iranin painostuksen höllääminen olisi valtava virhe, joka mahdollistaisi sen, että Eurooppa voisi "lähettää taloudellisen oljenkorren ajatollahille". Ajatollah Ali Khamenei on Iranin tosiasiallinen ylin johtaja.

Voimakkaita erimielisyyksiä



Kuka ikinä Boltonin seuraajaksi tuleekin, hänellä on edessään tiukka paikka. Bolton oli jo kolmas ja toistaiseksi pitkäaikaisin kyseisessä virassa toiminut henkilö Trumpin hallinnon aikana.

Trump ilmoitti nimeävänsä uuden kansallisen turvallisuuden neuvonantajansa ensi viikolla. Presidentti myös kertoi, että hän on ollut voimakkaasti eri mieltä monista Boltonin ehdotuksista ja pyysi tältä eroilmoitusta. Hän kertoi ilmoittaneensa asiasta Boltonille edellisenä iltana.

Jännitteet Boltonin ja Trumpin välillä ovat lisääntyneet viime kuukausina, arvioi New York Times. Trump on muun muassa pyrkinyt välttämään sotilaallista konfliktia sekä Iranin että Pohjois-Korean kanssa. Bolton taas on ajanut aggressiivista ulkopolitiikkaa.