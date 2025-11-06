Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) ei aloita tutkintaa Janakkalan ilotulitevaraston palosta.
Asiasta kertoo STT:lle Otkesin viestintäpäällikkö Tiina Bieber.
Janakkalassa Kanta-Hämeessä syttyi eilen illalla tulipalo ilotulitteita myyvän yrityksen varastoalueella. Kaksi yrityksen työntekijää loukkaantui palossa.
Lisäksi kilometrin etäisyydellä varastoalueesta asuvat ihmiset evakuoitiin eilen illalla.
Hämeen poliisi ei epäile tapauksessa rikosta. Poliisi selvittää tapahtumaa palonsyyn tutkintana ja työtapaturman tutkintana.